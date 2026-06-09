Рязанцев ждут традиционные летние испытания теплосетей. На этот раз без привычного комфорта останутся жители Московского района. Муниципальные энергетики уже утвердили точный график работ и список адресов, которых коснутся ограничения.

Как сообщили в МУП «РМПТС», плановые профилактические работы пришлось сдвинуть. Изначально коммунальщики планировали начать ремонт еще 27 мая, однако сроки перенесли на более поздний период. Теперь гидравлические испытания и профилактика продлятся две недели — с 10 по 23 июня.

Масштабное отключение горячего водоснабжения затронет сразу несколько крупных магистралей и прилегающих улиц. В зону отключения попали дома по следующим адресам:

улицы Костычева, Новаторов, Крупской и Великанова;

Юбилейная, Комбайновая, Коломенская, Вишнёвая и Мервинская улицы;

Московская шоссе и Народный бульвар.

В коммунальной службе подчеркивают, что это вынужденная, но необходимая мера. Летняя профилактика позволяет выявить слабые места в трубах и устранить их до начала нового отопительного сезона, чтобы зимой не случалось аварийных прорывов.

Чтобы рязанцы не узнали об отключении постфактум, списки домов уже направили в местные управляющие компании. ТСЖ и УК обязаны разместить объявления на подъездных стендах и продублировать информацию в домовых чатах.

Энергетики традиционно просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.