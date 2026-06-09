Мурал с котом появился в центре Рязани 

На улице Радищева в Рязани появился новый мурал. Яркое изображение украсило фасад трансформаторной подстанции, сообщили в городской администрации.

Работу выполнил художник Александр Синицын. Всего за четыре дня он создал композицию под названием «Кот с лампочкой». Рисунок связан с назначением объекта и обыгрывает энергетическую тематику.

После обновления подстанция заметно преобразилась и стала одной из ярких деталей городского пространства. Изображение добавило красок привычному городскому пейзажу и привлекло внимание прохожих.

В администрации Рязани отметили, что такие проекты помогают сделать улицы более выразительными и показывают, как искусство может менять облик привычных объектов.

К сожалению, в сообщении мэрии нет точной привязки к адресу, где расположен мурал с котом.