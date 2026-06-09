Суд оправдал москвичку, просидевшую в СИЗО около пяти лет

Чертановский районный суд Москвы оправдал косметолога Людмилу Жукову, которая около пяти лет провела в СИЗО с тех пор, как ее задержали в 2016 году, пишет «МК».

Впервые она оказалась под стражей почти десять лет назад по обвинению в сбыте наркотиков и покушении на убийство. По версии следствия, в июне 2016 года Жукова планировала нанять киллера, чтобы избавиться от знакомого, которому задолжала крупную сумму. Ей грозило до 20 лет лишения свободы.

«14 декабря 2021 года суд оправдал москвичку, но уже в мае 2023-го судебный процесс начался вновь. Жукова опять отправилась в СИЗО, где провела еще полгода», — говорится в статье.

В декабре 2023-го женщину вновь оправдали и отпустили на свободу по решению присяжных. В прошлом году она уехала в зону СВО, где работала медсестрой в одном из госпиталей. В это время следствие возобновилось.

Москвичка должна была прибыть на заседание суда, но не смогла сделать это из-за ракетной опасности, объявленной в регионе. В итоге ее снова отправили в СИЗО. Ее адвокат Елисей Пятин уточнил, что она провела в изоляторе 1814 дней.

В понедельник суд в третий раз оправдал Жукову.