Умер Алексей Пиманов. Фото: vk.com/1tv
Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Валерия Мединская
Его знала вся страна. Строгий, но справедливый ведущий «Человека и закона». Режиссёр, который снимал кино о сильных духом, человек, который никогда не боялся говорить то, что думает. Сегодня страна простилась в блистательным журналистом, он ушёл на 65-м году жизни.

Каким был этот человек? Пиманов для миллионов так и остался загадкой. Журналист. За его образом скрывалась невероятно многогранная личность и глубокое понимание настоящего и будущего России. В одном из последних сообщений Алексей Пиманов размышлял о том, что ждёт нашу страну после СВО. Одни из последних слов мастера должны стать для нас важным ориентиром.

От «Байконура» до телеэкрана

Мало кто знает, но карьера Пиманова началась не в журналистике. Как вспоминают корреспонденты «Царьграда», он коренной москвич из небогатой семьи, рос без отца. По настоянию школьного учителя поступил в Московский институт связи и получил диплом инженера.

После вуза его забрали в армию. Служил он на легендарном космодроме «Байконур». И только оттуда, пройдя путь от инженера до оператора, он пришёл на телевидение.

Его призванием стала история. Но жизнь распорядилась иначе. В 1989 году, в 26 лет, он уже вёл программы на «Гостелерадио». Параллельно выучился на журналиста в МГУ.

«Человек и закон»: главное дело жизни

Именно там он начал создавать свой главный шедевр. Легендарная программа «Человек и закон» выходит в эфир с 1997 года. Пиманов — её бессменный ведущий.

Но самым удивительным было его отношение к «жести». Он мог бы в несколько раз поднять рейтинги передачи, показывая шокирующие подробности преступлений. Но был непреклонен. Ведь он делал программу про людей и их судьбы.

Кино для души и для победы

Когда началась специальная военная операция, Пиманов как режиссёр сказал чётко: в тяжёлые времена людям нужны не только драмы, но и юмор. Его новую комедию «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым он сам называл историей о споре и мечте — лёгкой и нужной. Он искренне верил в силу доброго кино.

Но и серьёзное кино ему удавалось блестяще. Сценарий «Одиннадцати молчаливых мужчин» про легендарный футбольный матч с британцами в 1945 году он писал вместе с братьями Пресняковыми. И одновременно с ними готовил историю о том, как русские люди спасали Кремль от взрывов в 1812 году. Он умел найти «ключ» к истории, связывая её с современностью.

Пиманов любил детали. Он был одержим исторической правдой. Как-то рассказывал, как изучил мемуары адъютанта Наполеона де Сегюра. Тот описывал, как французы зашли на Арбат, а на столах остывал чай, в домах не было людей и валялись брошенные дорогущие картины.

«Мы тогда поняли, что проиграем», — говорил в мемуарах французский офицер.

Пиманов умел находить такие детали и превращать их в кино. Он чувствовал историю не как сухие факты, а как живую ткань времени.

Боль за русский спорт

Пиманов искренне переживал за русский спорт. Он резко выступал против отъезда молодых футбольных звёзд за границу. Объяснял это отсутствием правильного подхода внутри страны.

«В большой, но не очень богатой Бразилии вырастали великие футболисты, — рассуждал он. — У них есть культ игры, а у нас что?»

Он мечтал, чтобы на наших стадионах, как в Англии, важным стало само посещение матча всей семьёй. И призывал вкладываться в свою молодёжь, создавая среду, где лучшим быть выгодно дома.

А ещё Пиманов был последовательным патриотом. Он много и жёстко высказывался о необходимости проведения специальной военной операции. За это попал под санкции стран Евросоюза. Но делал он это не из конъюнктуры, а из глубокого убеждения. Он верил, что страна способна выдержать любое давление.

Главное пророчество о новой элите

Самое трогательное предсказание Пиманов оставил за несколько месяцев до ухода. Он говорил о том, что Россия наконец осознала свою силу.

«Мы просто осознали, что сила наша не зависит ни от кого. Это великая вещь, когда страна может опереться на свою собственную науку, авиапромышленность, на свою собственную военную промышленность, на своих собственных пацанов, которые служат. <…> Поверьте, когда эти ребята вернутся со спецоперации, это придёт новая элита. Поколение потрясающее совершенно».

Он говорил о простых парнях с передовой как о будущем России. И в этой вере, пожалуй, и заключался главный «закон» его жизни — закон человечности и веры в свою страну.

Что осталось после него

Алексей Пиманов умер. Но после него остались фильмы и тысячи выпусков программ. А ещё — главный принцип: даже в самых сложных обстоятельствах нужно оставаться человеком.

Он ушёл, но оставил нам не только творческое наследие, он оставил веру в то, что страну ждёт обновление. Что с фронта вернутся не просто солдаты, а новая элита. Что Россия сможет опереться на свои силы и выстоять. И в это хочется верить. Потому что Пиманов ошибался редко.

