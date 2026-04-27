Рязанские мотоциклисты откроют сезон большим пробегом в мае

В Рязани 16 маяв 12:30 у ТРЦ «Премьер» стартует главное событие для всех любителей двухколёсной техники — открытие мотосезона. Об сообщает рязанское отделение мотоклуба «Ночные Волки».

По традиции участники соберутся в большую колонну и проедут по улицам города. После мотопробега праздник продолжится на базе отдыха «Сатурн».

Безопасность мотошествия обеспечат сотрудники Госавтоинспекции. Организаторы напоминают: «Чистые номера, шлемы и прочие атрибуты порядочных мотоциклистов обязательны».

