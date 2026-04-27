В Рязани прошёл патриотический концерт, посвящённый Празднику весны и труда

В преддверии Праздника весны и труда на площади Победы состоялся патриотический концерт. Мероприятие прошло 27 апреля около МКЦ, объединив представителей органов власти, профсоюзные организации Рязани, а также студентов города.

Перед собравшимися выступили депутат Государственной Думы Андрей Красов, сенатор от Рязанской области Игорь Мурог и председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова. Они поздравили всех с наступающим праздником и напомнили, что присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести» стало достойной оценкой трудового героизма её жителей.

В рамках концерта для зрителей прозвучали музыкальные номера в исполнении рязанских певцов и творческих коллективов.