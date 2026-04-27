Топ-менеджер «Яндекса» погиб во время рыбалки в Волгоградской области

В Светлоярском районе Волгоградской области во время рыбалки пропали топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров. Тело Лойтера было обнаружено, а поиски Назарова всё ещё продолжаются, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Инцидент произошёл 24 апреля. Четверо рыбаков отправились на лодке и перестали выходить на связь. Позже, по информации Западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте, были найдены тела троих из них. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту их гибели.

Продолжение после рекламы

Сергей Лойтер в 2024 году был назначен ответственным за развитие международных сервисов «Яндекса». Его профессиональная деятельность была связана с расширением бизнеса компании за рубежом.