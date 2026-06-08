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Новости России

Белгородцы сообщили о мощном взрыве в городе

Никита Рязанцев
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Жители Белгорода рассказали изданию «Бел.Ру» о мощном взрыве, который прогремел сегодня около 16:00.

«Он был настолько сильным, что многие горожане почувствовали, как задребезжали окна в зданиях», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, нал городом поднялось черное облако дыма, которое видно даже за пределами областного центра.

Жители Харьковской горы уточнили, что до них долетела ударная волна.

МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности местами в Белгородской области. Причина случившегося пока неизвестна.

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