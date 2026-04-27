Общество

В Рязанской области заработала «горячая линия» по клещевому энцефалиту

Анастасия Мериакри
С 27 апреля по 10 мая в Рязанской области начала работать тематическая «горячая линия», посвящённая вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Организатором выступает региональное Управление Роспотребнадзора.

В этот период специалисты проконсультируют жителей по следующим вопросам:

  • как защититься от укусов клещей;
  • что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща;
  • график работы лабораторий, где можно исследовать клещей;
  • правила индивидуальной защиты при посещении природы.

График работы «горячей линии»:

  • В рабочие дни (с понедельника по пятницу, кроме праздников) — с 10:00 до 17:00.
    Телефоны: 8-800-550-85-62, 92-98-08, 92-90-15.
  • В выходные и праздничные дни (01.05–03.05 и 09.05–10.05) — с 10:00 до 15:00.
    Телефон: 92-98-07.

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости кино и ТВ

Жираф против Бобра и Суриката: кто одержал победу в 7 сезоне шоу «Маска»

В финал седьмого сезона вышли четыре маски: Лягушка, Жираф, Бобёр и Сурикат. В первом этапе финального выпуска участники выступили с сольными номерами.

МЧС России: в результате непогоды в России пострадали 32 человека, один ребёнок погиб

Наибольший ущерб стихия нанесла в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах. По последним данным, пострадали 32 человека, включая 5 детей.
Новости России

Топ-менеджер «Яндекса» погиб во время рыбалки в Волгоградской области

В Светлоярском районе Волгоградской области во время рыбалки пропали топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров.
Общество

Рязанские мотоциклисты откроют сезон большим пробегом в мае

По традиции участники соберутся в большую колонну и проедут по улицам города. После мотопробега праздник продолжится на базе отдыха «Сатурн».
Происшествия

Суд отправил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и годовалого ребёнка Рязанской области

Суд Кадомского района удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 29-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве женщины и её малолетнего сына.
Погода

Сильный ветер, снег и дождь ожидаются в Рязанскую область 28 апреля

Прогнозируется ухудшение дорожных условий из-за осадков и порывистого ветра. Рекомендуется быть внимательнее на дорогах и по возможности избегать поездок в часы пик непогоды.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Новости России

Умер исполнитель песни в «Пластилиновой вороне» и ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

24 апреля на 97-м году жизни скончался Лев Шимелов — выдающийся артист разговорного жанра, режиссёр, актёр и конферансье, чьё имя неразрывно связано с историей советской и российской эстрады.
Новости кино и ТВ

Жираф против Бобра и Суриката: кто одержал победу в 7 сезоне шоу «Маска»

В финал седьмого сезона вышли четыре маски: Лягушка, Жираф, Бобёр и Сурикат. В первом этапе финального выпуска участники выступили с сольными номерами.

