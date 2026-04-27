В Рязанской области заработала «горячая линия» по клещевому энцефалиту

С 27 апреля по 10 мая в Рязанской области начала работать тематическая «горячая линия», посвящённая вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Организатором выступает региональное Управление Роспотребнадзора.
В этот период специалисты проконсультируют жителей по следующим вопросам:
- как защититься от укусов клещей;
- что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща;
- график работы лабораторий, где можно исследовать клещей;
- правила индивидуальной защиты при посещении природы.
График работы «горячей линии»:
- В рабочие дни (с понедельника по пятницу, кроме праздников) — с 10:00 до 17:00.
Телефоны: 8-800-550-85-62, 92-98-08, 92-90-15.
- В выходные и праздничные дни (01.05–03.05 и 09.05–10.05) — с 10:00 до 15:00.
Телефон: 92-98-07.