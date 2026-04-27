Владимир Путин, скриншот видео
Общество

Инициативу депутата ГД от Рязанской области поддержал президент

Валерия Мединская
Президент России одобрил предложение «Единой России» предоставить регионам отсрочку по погашению бюджетных кредитов. Инициативу на заседании фракции озвучил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

«Давайте так и сделаем. Прошу Правительство РФ, депутатов, сенаторов не откладывать реализацию этого решения», – сказал Президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей при Федеральном собрании.

Глава государства подчеркнул, что поддержка регионов, их бюджетная устойчивость и наличие достаточных ресурсов для развития – отдельно стоящая задача.

«Ранее было принято решение о списании двух третей задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Такое списание возможно при условии направления освобождающихся у регионов средств на инвестиционные и другие значимые цели. Речь идет о сумме свыше 1 трлн рублей на период до 2030 года. В нынешнем году это порядка 100 млрд рублей. Но для многих регионов и такая текущая нагрузка является довольно высокой. Мы это знаем», – отметил Президент РФ.

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости кино и ТВ

Жираф против Бобра и Суриката: кто одержал победу в 7 сезоне шоу «Маска»

В финал седьмого сезона вышли четыре маски: Лягушка, Жираф, Бобёр и Сурикат. В первом этапе финального выпуска участники выступили с сольными номерами.

Метеоролог допустил переход из зимы в лето совсем скоро

Снег, ветер и холод скоро закончатся. Названы дни, когда Центральная Россия вернётся к климатической норме.
Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Интересное

Не помогут золотые купола: монахиня Сепфора говорила, что Россия спасётся только при одном условии

«Россия будет единственной страной, которая антихристу не поклонится» — эти слова схимонахини Сепфоры вселяют надежду. Но чтобы не пасть, важно исполнить один завет молитвенницы.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Политика

В рязанском Избиркоме рассказали, как обеспечивают права избирателей с инвалидностью

Избирательная комиссия Рязанской области представила обзор событий и новостей...
Интересное

Карту мира перерисуют летом 2026-го: Сеть рвёт предсказание о мощных геополитических сдвигах

Карта мира задрожит в июне 2026-го. Исчезнут привычные контуры многих государств. Грядёт нечто эпохальное.
Культура и события

Что посмотреть в Рязанской области? Муниципалитеты расскажут о своих главных достопримечательностях

Масштабная выставка туристического потенциала стартует 24 апреля в Доме молодёжи. Гости узнают, где обязательно стоит побывать.
Культура и события

В Горьковской библиотеке прошёл межрегиональный круглый стол «Подвиг во имя жизни»

Медиапроект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» в рамках мероприятия представила главный редактор 7инфо.

