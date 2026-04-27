Инициативу депутата ГД от Рязанской области поддержал президент

«Ранее было принято решение о списании двух третей задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Такое списание возможно при условии направления освобождающихся у регионов средств на инвестиционные и другие значимые цели. Речь идет о сумме свыше 1 трлн рублей на период до 2030 года. В нынешнем году это порядка 100 млрд рублей. Но для многих регионов и такая текущая нагрузка является довольно высокой. Мы это знаем», – отметил Президент РФ.