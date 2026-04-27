Погода

Метеоролог допустил переход из зимы в лето совсем скоро

Валерия Мединская
Переход из зимы в летом в Центральной России может произойти уже в ближайшие дни.  Согласно сообщению синоптика Евгения Тишковца, вектор погоды всё-таки должен поменяться. Метеопрогноз он оставил в своём канале.

Во вторник, по его словам, метеоусловия вряд ли улучшатся. Циклонический вихрь будет генерировать «полчища» снеговых туч. Так что осадки в виде снега и мощного снега никуда не денутся. Более того, выпадет до 35% месячной нормы.

Ночью температура будет держаться около 0 градусов. Где-то ожидаются заморозки. Хорошая новость – ослабеет ветер, так что будет меньше поваленных деревьев.

В среду интенсивность осадков уменьшится. Они примут локальный характер. Температурные «качели» будут колебаться от 0 до +5 градусов.

Ночь на четверг будет погожая, но морозная, предупреждает Евгений Тишковец. На дорогах возникнет сильная гололедица до 25 см. Днём из-за ложбины циклона небо нахмурится, пройдут осадки. Зато днём потеплеет до +5 — +7 градусов.

Погоду на Первомай будет определять тыл циклона. Ожидается облчность с прояснениями. Днём пройдёт кратковременный дождь. Ночью погода будет переходить из минуса в плюс. Днём потеплеет до +11. Снег наконец-то растает.

Со 2 мая инициатива в атмосфере станет переходить к скандинавскому антициклону и погода, наконец-то, наладится – станет солнечно и сухо. Ночью – пока не стабильный, но «плюс». Днём – от +9 до + 14.

3 мая, как отмечает Евгений Тишковец, «купол» высокого атмосферного давления продолжит старательно возвращать позиции весны и, на фоне малооблачной погоды, в темное время суток будет не ниже +1 — +6, в дневные часы потеплеет до +14 — +19. Таким образом, температурные показатели снова окажутся в пределах климатической нормы.

4-го мая станет ещё комфортнее и даже запахнет летом. Днём ожидается до +20 градусов.

