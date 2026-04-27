На Совете законодателей РФ Аркадий Фомин представил успешные практики регионов России в сфере укрепления гражданского единствам

В понедельник, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. Участники встречи — сенаторы, депутаты Госдумы, представители кабмина, главы регионов, председатели заксобраний и эксперты — обсудили комплекс мер по укреплению гражданского единства и поддержанию межнационального и межконфессионального согласия. От Рязанской области в мероприятии участвовал спикер регионального парламента Аркадий Фомин. Как председатель Комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и МСУ он представил сводную информацию о мероприятиях, которые проводят субъекты России для усиления сплоченности народов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поприветствовала участников дискуссии. Она отметила, что на протяжении всей истории России новые народы вливались в единую большую семью, сохраняя свою идентичность, культуру и обычаи:
С основным докладом выступила вице-премьер, сопредседатель оргкомитета по проведению Года единства народов России Татьяна Голикова. Она напомнила, что в этом году вступила в силу новая Стратегия государственной национальной политики до 2036 года. Ее реализация, по словам зампреда, требует серьезного межведомственного взаимодействия властей всех уровней и диалога с институтами гражданского общества.
В ходе обсуждения лучших практик выступил спикер Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что во всех субъектах уже разработаны и реализуются проекты по укреплению единства:
Глава рязанского парламента акцентировал важность раннего воспитания в детях уважения к разным культурам, религиям и обычаям, приведя примеры успешных образовательных практик:
В рамках дискуссии также выступили главы Народного Собрания Республики Дагестан, Законодательного Собрания Ростовской области, Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также руководитель ФАДН Игорь Баринов. Все прозвучавшие предложения будут детально проработаны, а лучшие инициативы войдут в итоговое решение Совета законодателей.