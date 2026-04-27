На Совете законодателей РФ Аркадий Фомин представил успешные практики регионов России в сфере укрепления гражданского единствам

В понедельник, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. Участники встречи — сенаторы, депутаты Госдумы, представители кабмина, главы регионов, председатели заксобраний и эксперты — обсудили комплекс мер по укреплению гражданского единства и поддержанию межнационального и межконфессионального согласия. От Рязанской области в мероприятии участвовал спикер регионального парламента Аркадий Фомин. Как председатель Комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и МСУ он представил сводную информацию о мероприятиях, которые проводят субъекты России для усиления сплоченности народов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поприветствовала участников дискуссии. Она отметила, что на протяжении всей истории России новые народы вливались в единую большую семью, сохраняя свою идентичность, культуру и обычаи:

«Несмотря на языковые, культурные, религиозные различия Отечество у всех нас одно. Особенно ярко это проявляется в сегодняшнее непростое время, когда наши герои всех национальностей и вероисповеданий сражаются на передовой плечом к плечу», – заявила спикер верхней палаты российского парламента.

С основным докладом выступила вице-премьер, сопредседатель оргкомитета по проведению Года единства народов России Татьяна Голикова. Она напомнила, что в этом году вступила в силу новая Стратегия государственной национальной политики до 2036 года. Ее реализация, по словам зампреда, требует серьезного межведомственного взаимодействия властей всех уровней и диалога с институтами гражданского общества.

«Особое внимание – работе с детьми и молодежью. Наша главная задача – формирование у них на всех этапах образовательного и воспитательного процессов гражданского самосознания, представлений о единстве российской нации», – сказала Татьяна Голикова.

В ходе обсуждения лучших практик выступил спикер Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что во всех субъектах уже разработаны и реализуются проекты по укреплению единства:

«Работа выстроена системно: мероприятия в сфере межнациональных отношений, формирования общероссийской гражданской идентичности интегрированы в образование, культуру, информационную политику и работу с институтами гражданского общества, – сообщил Аркадий Фомин. – Один из ключевых вопросов – это кадры с соответствующей квалификацией и инструментарий. Наши коллеги отмечают высокий запрос на подготовку специалистов в сфере национальных и религиозных отношений по единым современным программам».

Глава рязанского парламента акцентировал важность раннего воспитания в детях уважения к разным культурам, религиям и обычаям, приведя примеры успешных образовательных практик:

«В Удмуртии работает образовательный центр «БУД» – это проект для многонациональной молодежи. Получают развитие этноволонтерские отряды, где молодые люди объединены общими делами и видят результаты своей деятельности. В Амурской области во всех школах действует программа, которая содержит модуль «Межнациональное воспитание (этнокультурный компонент)». Предлагается рассмотреть возможность интегрировать подобные образовательные и воспитательные модули, учитывая специфику каждого региона, в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»», – отметил Аркадий Фомин.

В рамках дискуссии также выступили главы Народного Собрания Республики Дагестан, Законодательного Собрания Ростовской области, Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также руководитель ФАДН Игорь Баринов. Все прозвучавшие предложения будут детально проработаны, а лучшие инициативы войдут в итоговое решение Совета законодателей.