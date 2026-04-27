МЧС: в результате непогоды в России пострадали 32 человека, один ребёнок погиб

В нескольких федеральных округах России ликвидируют последствия сильного ветра, мокрого снега, грозы и града. По данным МЧС, из-за непогоды произошли частичные отключения электроснабжения, а в ряде регионов зафиксированы разрушения и пострадавшие.

Наибольший ущерб стихия нанесла в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах. По последним данным, пострадали 32 человека, включая 5 детей. К сожалению, один ребёнок погиб. В больницы доставлены 31 человек, из них 4 ребёнка.

В результате ураганного ветра по всей стране упали более 740 деревьев, повреждены 80 автомобилей. Без света остаются свыше 76 тысяч человек. Специалисты МЧС и энергетических служб ведут аварийно-восстановительные работы и информируют население.

В Самаре из-за ураганного ветра на тротуар упало дерево. В результате происшествия одна несовершеннолетняя девочка погибла, ещё одна доставлена в больницу.

В Тольятти сильный порыв ветра сорвал с места остановочный павильон, который упал на женщину. Пострадавшая госпитализирована.

В столичном регионе сегодня выпал снег с дождём, температура воздуха местами опустилась ниже нуля. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Из-за налипания мокрого снега повалены сотни деревьев. В Москве и Подмосковье введён оранжевый уровень погодной опасности.

В Рязанской области завтра, 28 апреля, ожидаются снег, дождь, ветер порывами до 15–20 м/с.