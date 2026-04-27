Сильный ветер, снег и дождь ожидаются в Рязанскую область 28 апреля

В Рязанской области 28 апреля ожидаются снег и сильный ветер. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.
- Облачность: облачно, местами возможны прояснения.
- Осадки: мокрый снег и дождь, в отдельных районах налипание мокрого снега.
- Ветер: западный, 8–13 м/с, порывы до 15–20 м/с.
- Температура: ночью от −2°С до +3°С, днём от +3°С до +8°С.
Прогнозируется ухудшение дорожных условий из-за осадков и порывистого ветра. Рекомендуется быть внимательнее на дорогах и по возможности избегать поездок в часы пик непогоды.
Продолжение после рекламы