Россия богата именами старцев-молитвенников. Мощна была не только сила их молитвы, но и прозорливость, с которой монахи прошли земной путь. Многие из этих подвижников уже ушли из жизни, но их пророчества живут. А наши с вами современники находят в них всё новые подтверждения того, что эти люди действительно видели будущее. Одна из таких подвижниц — схимонахиня Сепфора (в миру Дарья Шнякина). Молитвенница ушла из жизни почти 30 лет назад. Но её предсказания тревожат и сегодня тех, кто верит в разного рода пророчества. Что же предвещала монахиня потомкам.

От Тамбовской губернии до монашеской кельи

Будущая схимонахиня родилась 19 марта 1896 года в крестьянской семье в Тамбовской губернии.Её родители, Николай и Матрона Сенякины, родили тринадцать детей. Выжили в то тяжёлое время только трое. Сама Дарья (так крестили матушку в детстве) и её братья Василий и Павел.

Судьба у братьев сложилась непростая. Василий погиб на поле сражения во время Первой мировой войны. А Павел лишился жизни при раскулачивании в 1930-х годах.

Дарья была глубоко религиозна. Пока сверстницы гуляли по селу и пели песни под гармошку, она часто посещала местный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Монахини из этой обители учили девочку всему: Иисусовой молитве, вниманию к своему внутреннему устрою, сохранению чистоты души.

Семейные трудности и духовный праздник

Даже когда Дарье исполнилось 20 лет, она не мечтала о семейной жизни. Она стремилась соединить свой путь с Богом.Но после гибели отца, кормильца семьи, мечты о жизни в монастыре сошли на нет. Пришлось думать о замужестве.

В тот же год она вышла замуж и стала Шнякиной. Не по любви, а скорее по воле матери. В браке родила четырёх детей. Один сын погиб ещё в младенчестве. А три дочери выжили.

Семья жила в одном доме с родителями мужа. После рождения очередного ребёнка Дарье дали возможность отправиться в паломничество. Это стало для неё настоящим духовным праздником. С огромной радостью она оставила повседневные хлопоты и отправилась навстречу духовному просвещению. Ей посчастливилось побывать в известных православных обителях: монастырях Сарова и Дивеева. А также поклониться святыням Киева.

Путь к схиме и дар прозорливости

Судьба испытала женщину тяжёлыми трагедиями. Война, потеря мужа, гибель ребёнка. И хотя были многочисленные трудности, она сохранила веру и стремление служить Богу.

В 1967 году в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре Дарья приняла монашеский постриг с именем Досифея. А в 1989 году была пострижена в схиму с именем Сепфора. В последующие годы она помогла сотням паломников. Предсказывала судьбу, помогала в выборе, буквально открывала «дверь» ко спасению. Её жизнь оборвалась в мае 1997 года. Тогда матушке уже исполнилось 102 года.

Чудеса у могилы и главные пророчества

Говорят, что даже после смерти монахиня продолжает помогать людям. Сегодня не зарастает тропа к её мощам возле алтаря Никольского придела храма Спаса Нерукотворного. Как рассказывают верующие, у могилы происходит настоящее чудо. Люди получают исцеления и ответы на свои вопросы.

При жизни старица Сепфора успела оставить яркие предсказания будущим поколениям. Незадолго до смерти, в 1996 году, матушка уже предвидела появление «наладонников». По ним можно будет и звонить, и смотреть цветное телевидение. Теперь мы понимаем, что речь шла о смартфонах.

Но кроме новых технологий, монахиня предупреждала об опасности.

«Если Россия не будет духовно расти, если будет только внешнее: стройки храмов и золочение куполов, а в сердце Бога у людей не будет, то тогда начнутся репрессии», — предупреждала старица.

При этом она добавляла: если вера будет умножаться, жизнь россиян наладится. Ключ к спасению страны — не в золотых куполах, а в глубине народной веры. Это предсказание она оставила в 1996 году, когда страна только начинала восстанавливать разрушенные храмы. И многие тогда думали, что одного внешнего благочестия вполне хватит.

Приход православного царя

Схимонахиня говорила и о грядущем воцарении православного государя. Это одно из самых известных её пророчеств.

«Господь попустит воцарению в России православного Царя. Царь станет гарантом от вхождения России в единое государство антихриста. И Россия тогда будет единственной страной, которая антихристу не поклонится…», — предсказывала Сепфора.

Сегодня, в 2026 году, когда мир обсуждает приход «мирового правительства» и новые формы тотального контроля, эти слова звучат как никогда актуально. Многие толкователи видят в них надежду на то, что Россия не сольётся в единый глобальный проект, а сохранит свой суверенитет — духовный и политический.

«Россия будет в Европе»

Особое место в пророчествах матушки занимает глобальный мировой конфликт. Как предвещала старица, ядерной войны в мире не ожидается. Но Россия будет бороться со всем Западом.

«Будет другое оружие. Мощное тоже, но не ядерное. И начнётся всё с Украины. В России войны не будет, только окраины пострадают. А закончится это всё тем, что Россия будет в Европе. Везде, везде в Европе», — предвещала старица.

Сегодня, когда конфликт с Западом давно перестал быть гипотетическим, а Украина стала основной точкой столкновения, эти слова обретают новую жизнь. Что подразумевала схимонахиня под фразой «Россия будет в Европе»? Буквальное изменение границ? Духовное влияние, которое признает весь континент? Или что-то ещё? Ответа пока нет. Но сама уверенность столетней старицы в конечной победе России впечатляет.

Предсказания матушки Сепфоры — это не точный календарь событий с датами. Это наш духовный компас. Она указывала направление, предупреждала об опасностях и давала надежду. Всякий раз, когда казалось, что страна на грани гибели, находились старцы, которые говорили: «Всё будет хорошо. Россия выстоит». Сепфора — одна из них.

Верить или нет в её пророчества — дело каждого. Но совпадений, согласитесь, многовато. Смартфоны она назвала ещё в 1996-м. Конфликт с Западом и украинский кризис описала задолго до того, как об этом заговорили политики. А обещание православного царя и вовсе будоражит умы миллионов. И поэтому сегодня, когда мир снова на грани, а Россия противостоит целому блоку западных стран, её слова обретают новую жизнь. Остаётся только молиться и ждать. Как и завещала старица.