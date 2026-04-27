Общество

Рязанские депутаты провели для школьников урок мужества «Рязань – город трудовой доблести»

Олеся Чугунова
В рязанских школах прошёл единый урок, посвящённый присвоению областному центру почётного звания «Город трудовой доблести». Депутаты городской Думы лично пообщались с учащимися, рассказав о вкладе земляков в победу.

В рамках единого урока «Рязань – город трудовой доблести» депутат Рязанской городской Думы по округу №18 Павел Аверин встретился с учениками 8 класса школы №76 имени Н.Н. Чумаковой. Поговорили о нелегком труде тех, кто в годы Великой Отечественной войны ковал победу, находясь в тылу, о несгибаемом духе рязанцев, проявивших истинный героизм и отвагу.

«Гордость за свой город – это не громкие фразы, это уважение к тем, кто работал и жил до нас, и к тем, кто рядом сегодня», – отметил Павел Аверин.

Депутат РГД Данила Попов принял участие в проведении единого урока «Рязань – город трудовой доблести» в лицее №52.

«Обсудили с учащимися важные страницы истории нашего города, вклад рязанских предприятий и жителей в приближение Победы. Почетное звание, присвоенное Рязани Указом Президента РФ – это знак глубокого уважения к подвигу наших земляков, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым», – сказал Данила Попов.

Единый урок «Рязань – город трудовой доблести», рассказывающий о трудовых подвигах рязанцев в годы Великой Отечественной войны, проходил во всех школах города с 20 по 24 апреля в рамках одноименного интерактивного просветительского проекта. Его цель – повышение знаний школьников об истории Родины и формирование патриотизма у подрастающего поколения.

