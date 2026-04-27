В пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области профилактические рейды. Мероприятия были направлены на поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявление и пресечение правонарушений.

По итогам рейдов стражи правопорядка выявили 24 нарушения миграционного законодательства, совершенные иностранными гражданами. К административной ответственности привлекли пятерых работодателей — граждан России, которые допустили нарушения при привлечении иностранцев к труду.

В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города полицейские пресекли противоправную деятельность 65 граждан.

Кроме того, в областном центре и Рязанском районе выявили нарушения правил розничной торговли алкоголем. В Рязани проверки прошли в магазине на улице Новоселов и кафе на улицах Связи и Кутузова. В Рязанском районе — в магазинах в поселке Мурмино и деревне Турлатово. Полицейские изъяли 41 литр спиртных напитков.

По всем выявленным фактам проводятся проверки.