В Рязани мошенники обманули мать бойца СВО на 2,5 миллиона рублей, задержан 18-летний курьер

Прокуратура Рязанского района утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Перед судом предстанет 18-летний житель Подмосковья, которого подозревают в участии в преступной схеме, направленной против пожилой рязанки.

По данным следствия, в январе 2026 года злоумышленники вышли на связь с 76-летней жительницей Рязанского района — матерью участника специальной военной операции. Мошенники действовали по классической схеме: сначала позвонили пенсионерке с предложением выгодной скидки на услуги связи, а затем, уже представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее передать деньги. В результате женщина лишилась 2 миллионов 470 тысяч рублей.

Роль 18-летнего уроженца столичного региона в преступной цепочке сводилась к функции курьера. Молодого человека задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Причиненный пенсионерке ущерб был возмещен.

Сейчас уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.