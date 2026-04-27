Прокуратура Рязанской области через суд аннулировала аванс на ремонт дорог в Скопине

Прокуратура Рязанской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что между государственным казенным учреждением «Дирекция дорог Рязанской области» и акционерным обществом «Рязаньавтодор» без законных оснований было заключено дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Скопине. Дополнительное соглашение предусматривало авансирование со стороны заказчика в размере более 28 млн рублей.

Прокуратура направила в суд иск о признании допсоглашения недействительным и взыскании с подрядчика процентов за пользование незаконно полученным авансом.

Заявленные требования прокуратуры удовлетворены. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.