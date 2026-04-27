В Москве простились с журналистом Алексеем Пимановым

В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве 27 апреля 2026 года прошла церемония прощания с телеведущим и режиссёром Алексеем Пимановым. Об этом сообщает издание gazetametro.ru.

Проститься с журналистом пришли коллеги, друзья и руководители федеральных телеканалов. Среди них — первый заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович.

«Человек очень надёжный, крепкий, спокойный, с которым было комфортно работать и жить. Мы с ним были 27 лет на «ты»», — сказал у гроба Алексей Громов.

Константин Эрнст знал Пиманова 40 лет — с тех времён, когда тот работал видеоинженером и делал сюжеты для программы «Ступени».

«Он очень хотел быть популярным телевизионным ведущим и кинорежиссёром. Всё получилось, Лёша… Но то, что мы здесь — это несправедливо. Ведь ты такой молодой, спортивный… Всей стране ты запомнился как ведущий программы «Человек и закон», которую вёл 30 лет», — сказал на панихиде Константин Эрнст.

«Бывают такие минуты, когда кажется, что всё бессмысленно. Ни один человек не ожидал, что такое произойдёт. Те, кто пришёл сегодня проститься, словно выдрали из себя кусок сердца. Такой парень, такая потеря — нет слов…» — поделился Леонид Якубович.

Среди присутствующих также были генерал-лейтенант Игорь Конашенков, музыкант Виктор Дробыш, двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина, хоккеист сборной России Вячеслав Фетисов.

Последней к гробу подошла вдова журналиста — актриса Ольга Погодина. Они состояли в браке с 2013 года.

«Я помню каждую секунду, которую мне посчастливилось быть рядом с тобой. Но и в кошмарном сне никто не мог предположить, что получится именно так. Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Для меня ты никогда не уйдёшь, мой любимый и единственный», — сказала Ольга Погодина.

Алексей Пиманов скоропостижно скончался в возрасте 64 лет. По словам вдовы, причиной смерти стал острый инфаркт. Режиссёр оставил незаконченным фильм «1812. Охота на Императора», премьера которого планировалась на осень 2026 года.