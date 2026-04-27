Суд отправил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и годовалого ребёнка Рязанской области

Суд Кадомского района удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 29-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве женщины и её малолетнего сына. Решение было принято с учётом позиции прокурора района.

По данным следствия, трагедия произошла 23 апреля в Кадоме. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый во время бытового конфликта нанёс множественные колото-резаные ранения своей сожительнице и её ребёнку. От полученных травм оба скончались на месте происшествия.

После совершения преступления мужчина попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего), находится на контроле прокуратуры.

Ранее СК России опубликовал видео с места убийства женщины и годовалого ребёнка в Рязанской области.