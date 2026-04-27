Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

ВСУ вышли на открытые позиции и потеряли тысячу элитных бойцов 

Алексей Самохин
Под Гуляйполем на запорожском направлении украинские подразделения понесли серьёзные потери во время попытки контратаки. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, на этом участке разгромили сразу два крупных формирования. Речь идёт о полке «Шквал» и ещё одной бригаде. Подразделения вышли на открытые позиции, где попали под удары и понесли тяжёлые потери. Их численность, по оценке эксперта, может достигать тысяч человек.

Матвийчук добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения после этого изменилась. Участок удалось выровнять, что создаёт условия для дальнейших действий на краснолиманском направлении. 

Отдельно эксперт остановился на значении Воздвижевки. Этот населённый пункт остаётся важной точкой как с военной, так и с символической точки зрения. Как пояснил собеседник, Гуляйполе уже освобождено. Территория имеет историческое значение, связанное с Нестором Махно, которого украинские власти рассматривают как национального героя. Потеря таких мест, по его мнению, становится чувствительным ударом по репутации политического руководства страны.

Кроме того, речь идёт о важном оперативном направлении. Контроль над районом открывает путь к Запорожью. Эксперт считает, что именно угроза выхода к городу заставляет украинскую сторону удерживать позиции любой ценой.

Ранее источники в силовых структурах РФ сообщали, что при попытке удержать Воздвижевку были разбиты подразделения ВСУ, включая полк «Шквал» и 210-й полк. Удары наносили с применением авиабомб ФАБ и беспилотников «Герань».

