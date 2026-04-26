Опубликовано видео с места убийства женщины и годовалого ребёнка в Рязанской области. Кадры появились в группе СК России ВКонтакте.

В ночь на 23 апреля в посёлке Кадом Рязанской области были обнаружены тела 26-летней женщины и её годовалого сына с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний сожитель погибшей, прибывший из Пензенской области. В настоящее время он будет передан следственным органам для дальнейшего разбирательства.

По информации 112, задержанный ранее уже был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он познакомился с женщиной в интернете и приезжал в Кадом на работу.

Предварительно установлено, что мотивом преступления могла стать ревность. Следствие продолжает работу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведутся необходимые оперативно-следственные действия.