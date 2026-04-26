Жительница Дубая рассказала о масштабных изменениях в мегаполисе

Число туристов в Дубае сократилось на 70-90% после обострения ситуации на Ближнем Востоке. О том, как изменилась жизнь в эмирате и как местные относятся к россиянам, рассказала «МК» жительница ОАЭ.

По словам россиянки, которая несколько лет живет в Эмиратах, в городе остались преимущественно экспаты — те, кто работает за границей на постоянной основе. Массовый отток отдыхающих почувствовали владельцы ресторанов и гостиниц.

Продолжение после рекламы

«Ресторанный и отельный бизнес сейчас переживают кризис. Если раньше в это время был полный аншлаг, то сейчас загрузкой похвастать не могут», — отметила собеседница.

При этом стабильные сферы — медицина и юриспруденция — продолжают работать, хотя доходы снизились. Дубай как туристический город всегда зависел от платежеспособных гостей, которых сейчас значительно меньше.

Среди положительных моментов местные отмечают отсутствие пробок и спокойную обстановку. «Очень тихо. Тревожных новостей нет. Город постепенно возвращается к привычной жизни», — говорит девушка.

Дефицита товаров в магазинах не наблюдается. Цены на недвижимость при покупке снизились, но стоимость долгосрочной аренды практически не изменилась.

По словам девушки, местные жители по-прежнему относятся к русским позитивно. «Здесь нас всегда любили. И сейчас отношение не изменилось», — подчеркнула она.

Летом ожидается дальнейший спад туристической активности — для Дубая это сезонное явление. Восстановление турпотока прогнозируют к сентябрю-октябрю при условии урегулирования конфликта в регионе.