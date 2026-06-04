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Новости мира

Мужчина чудом выжил после шести дней на Эвересте без еды и кислорода

Анастасия Мериакри
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52-летний непальский шерпа выжил после шести дней, проведенных на Эвересте без еды и дополнительного кислорода. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Мужчина пропал в так называемой «зоне смерти» на высоте более 8000 метров. Родственники уже начали проводить погребальные молитвы, однако спустя почти неделю его обнаружили живым.

Проводник пропал во время спуска с высочайшей вершины мира. Последний раз его видели между третьим и четвертым лагерями — в районе «зоны смерти», расположенной выше 8000 метров. На этой высоте из-за критически низкого уровня кислорода человеческий организм начинает быстро истощаться, и выживание без специального оборудования считается практически невозможным.

Родные шерпы уже потеряли надежду на его спасение и начали проводить погребальные молитвы, готовясь к худшему. Однако спустя почти неделю мужчину обнаружили живым. По словам спасателей, шерпа самостоятельно, ползком, двигался вниз к базовому лагерю, несмотря на экстремальные условия и истощение.

Как выяснилось, все это время проводник выживал благодаря небольшому пакету печенья и растопленному льду. Этих скудных ресурсов оказалось достаточно, чтобы продержаться шесть дней на высоте, где большинство альпинистов не могут находиться без дополнительного кислорода даже несколько часов.

После обнаружения шерпу экстренно эвакуировали на вертолете в больницу Катманду. Врачи сообщили, что мужчина находится в сознании. Сейчас он проходит лечение от обморожений, обезвоживания и других последствий экстремального пребывания на большой высоте.

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