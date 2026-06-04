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Здоровье

Стоматолог назвала скрытую причину головных болей

Анастасия Мериакри
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Неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) — одни из самых недооцененных причин хронических головных болей. Часто пациенты годами лечатся у неврологов от «мигрени» или «головной боли напряжения», не подозревая, что проблема кроется в нарушении работы зубочелюстной системы. Об этом Газете.Ru рассказала Нодира Сарсадских, стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют».

По словам эксперта, при неправильном смыкании зубов нижняя челюсть занимает вынужденное, анатомически неверное положение. Чтобы удерживать ее и обеспечивать жевание, мышцы лица, шеи и плеч работают с перегрузкой и постоянно находятся в гипертонусе (спазме), вследствие чего может возникать боль по типу напряжения.

Кроме того, боль может спровоцировать заднее положение нижней челюсти. При таком положении суставная головка давит на заднее суставное пространство, где находятся нервы и сосуды, что также может стать причиной возникновения боли, которая чувствуется как мигрень.

Понять, что корень проблемы кроется именно в зубочелюстной системе, помогают несколько характерных маркеров. Обычно такой дискомфорт не похож на классическую мигрень: он охватывает височную область, затылок, шейный отдел.

Интенсивность неприятных ощущений часто привязана ко времени суток и нагрузке. Боль может достигать пика сразу после пробуждения из-за того, что человек неосознанно и сильно стискивал зубы во сне, либо, наоборот, накапливаться к концу дня на фоне активного жевания или долгого общения.

Подтверждением этой гипотезы служат посторонние звуки при движении челюстью — щелканье или хруст сустава, а также постоянное фоновое ощущение тяжести, зажатости и переутомления лицевой мускулатуры.

Стоматолог предложила простой способ самопроверки до визита к врачу: широко откройте и закройте рот несколько раз, обратите внимание на хруст, щелчки или асимметрию движения (челюсть уходит в сторону).

Если неврологическое лечение не дает стойкого результата, следует обратиться к ЛОРу и гнатологу — это стоматолог, который специализируется на правильной работе зубочелюстной системы в комплексе (зубы, мышцы, суставы). Диагностика у гнатолога обычно включает осмотр прикуса, состояния зубов и пальпацию мышц, а также МРТ или КТ височно-нижнечелюстного сустава для оценки положения суставного диска.

Лечение чаще всего начинается со сплинт-терапии, когда пациенту изготавливают индивидуальную прозрачную капу (сплинт). Она расслабляет мышцы и задает нижней челюсти правильное физиологическое положение.

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