Игнорирование симптомов привело к инсульту на улице в Рязани

В Рязани врачи Областной клинической больницы (ОКБ) спасли мужчину от тяжелых последствий инсульта благодаря тому, что он был доставлен в стационар в пределах «терапевтического окна» — всего через час после начала приступа. Оперативно проведенный тромболизис позволил растворить тромб и полностью восстановить кровоток без повреждения мозга.
История могла закончиться трагически, если бы не случай и неравнодушие окружающих. Мужчина почувствовал, что рука плохо его слушается, но не придал этому значения и решил пойти в магазин за хлебом. Прямо на улице ему стало плохо.
К счастью, рядом оказались прохожие, которые не прошли мимо и незамедлительно вызвали скорую помощь. Именно их быстрая реакция стала первым звеном в цепочке спасения жизни пациента.
Бригада скорой помощи предварительно поставила диагноз «инсульт» и оперативно доставила пациента в ОКБ. Госпитализация произошла в пределах так называемого «терапевтического окна» — критически важных 3,5–5 часов с момента появления первых симптомов.
Врачи ОКБ провели осмотр, диагноз подтвердился, и пациента начали готовить к тромболизису. Благодаря тому, что с момента инсульта до госпитализации прошло всего 1 час, у медиков была возможность применить самый эффективный метод лечения.
Заведующий отделением острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) Олег Сорокин пояснил, почему так важно доставить пациента в стационар как можно быстрее.
Благодаря оперативности лечения и слаженным действиям врачей инсульт прошел без тяжелых последствий. Мужчина успешно прошел курс терапии и был выписан для дальнейшего наблюдения по месту жительства.