Фото: Рязанская ОКБ
Медицина

Игнорирование симптомов привело к инсульту на улице в Рязани

Анастасия Мериакри
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В Рязани врачи Областной клинической больницы (ОКБ) спасли мужчину от тяжелых последствий инсульта благодаря тому, что он был доставлен в стационар в пределах «терапевтического окна» — всего через час после начала приступа. Оперативно проведенный тромболизис позволил растворить тромб и полностью восстановить кровоток без повреждения мозга.

История могла закончиться трагически, если бы не случай и неравнодушие окружающих. Мужчина почувствовал, что рука плохо его слушается, но не придал этому значения и решил пойти в магазин за хлебом. Прямо на улице ему стало плохо.

К счастью, рядом оказались прохожие, которые не прошли мимо и незамедлительно вызвали скорую помощь. Именно их быстрая реакция стала первым звеном в цепочке спасения жизни пациента.

Бригада скорой помощи предварительно поставила диагноз «инсульт» и оперативно доставила пациента в ОКБ. Госпитализация произошла в пределах так называемого «терапевтического окна» — критически важных 3,5–5 часов с момента появления первых симптомов.

Врачи ОКБ провели осмотр, диагноз подтвердился, и пациента начали готовить к тромболизису. Благодаря тому, что с момента инсульта до госпитализации прошло всего 1 час, у медиков была возможность применить самый эффективный метод лечения.

Заведующий отделением острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) Олег Сорокин пояснил, почему так важно доставить пациента в стационар как можно быстрее.

«Тромболитическая терапия — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов инсульта», — рассказал Олег Сорокин.

Благодаря оперативности лечения и слаженным действиям врачей инсульт прошел без тяжелых последствий. Мужчина успешно прошел курс терапии и был выписан для дальнейшего наблюдения по месту жительства.

Фото: Рязанская ОКБ
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