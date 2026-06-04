Смертельное ДТП произошло на трассе «Золотое кольцо» в Рязани

Смертельная авария произошла вечером 3 июня в Рязани на 498-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

По предварительным данным, около 17:15 столкнулись автомобиль «ВИС», за рулем которого находился 51-летний житель Рязанского района, и грузовой автомобиль «Донг Фенг» под управлением 30-летнего мужчины.

Водитель «ВИСа» получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Сотрудники полиции проводят проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

По данным региональной Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали шесть ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, в регионе произошло 33 аварии с материальным ущербом. За нарушения правил дорожного движения инспекторы привлекли к ответственности более 11 тысяч участников дорожного движения. В частности, выявлены три водителя в состоянии опьянения и один автомобилист, отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования. Также зафиксировано 14 нарушений со стороны водителей мототранспорта.