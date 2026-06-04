Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Дату премьеры нового сезона «Пять минут тишины. Леса и реки» сообщили на НТВ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В пятницу, 12 июня, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового сезона сериала «Пять минут тишины» – «Пять минут тишины. Леса и реки» (16+). На этот раз отряд спасателей возвращается в Северогорск, где им вновь предстоит противостоять смертельным опасностям и спасать людей, ведь это их главная задача. Главные роли вновь исполнили Игорь Лифанов и Роман Курцын.

По сюжету команда МЧС переезжает из тёплого Сочи в холодный Северогорск, где происходили события первого сезона. Их ждёт множество сложных спасательных операций, одной из которых станет тушение масштабного лесного возгорания. Ситуация осложняется тем, что в центре катастрофы оказывается детский лагерь для сирот. Пока часть отряда под руководством Гиреева (Игорь Лифанов) отсекают низовой пожар, Александр Грек (Роман Курцын) отправляется на поиски трёх самовольно ушедших в лес подростков. От них же он узнаёт, что на территории лагеря заперт детдомовский мальчик Димка (Даниил Никитин).

Игорь Лифанов: «Я счастлив, что попал в этот проект, столько нового узнал о безопасности, столько техники испытал. Теперь даже дома я всегда настороже. Если кипит вода в кастрюле, я чувствую, что сейчас она зальёт газ. Если стоит стакан на краю стола, знаю – он разобьётся, и кто-нибудь наступит на осколки. Однако я не устаю повторять, что мы на самом деле не герои. Герои – это настоящие ребята, рискующие своей жизнью каждый день. У них есть семьи, к которым они точно также уставшие приходят домой. Но герои запрограммированы на то, чтобы спасать людей. Это такая профессия. Ты не имеешь права сказать: «Нет, не пойду» или «Я боюсь». Позади Москва, отступать некуда».

Греку удаётся вызволить мальчика из огня и перевести в безопасное место. Димка же настолько проникается симпатией к своим спасителям, что рассказывает Александру и Юле Авериной (Майя Вознесенская) историю о том, как видел в лесу неких «леших», убивших его отца. Юля решает навести справки и выясняет, что папа мальчика действительно пропал год назад. Но полиция решила, что он утонул в болоте, а Димка всё выдумал из-за шока. Аверина верит ребёнку и берётся за поиск убийц. Грек не вмешивается в расследование, но продолжает проводить время с ребёнком и сильно привязывается к нему.

Роман Курцын: «В жизни моего героя произойдут изменения: Александра Грека назначают командиром отряда. А ещё он становится свидетелем происшествия, случившегося в детском лагере с мальчиком Димкой. Грек помогает ребёнку, и в нём просыпаются отеческие чувства – он решает вместе со своей возлюбленной Юлей стать родителями. Думаю, всем будет близка эта тема, особенно зрителей впечатлят трогательные моменты между Греком и Димкой. Таким моего героя ещё никому не довелось видеть. Александр станет учить пацана единоборствам, чтобы тот мог постоять за себя. Но из-за того, что парень – «оторви и выбрось», у Грека будет возникать желание дать мальчику крепких отцовских подзатыльников. Однако он не может себе этого позволить, поэтому ему придётся с Димкой договариваться».

Для героини Майи Вознесенской это сезон станет настоящим испытанием, ведь ей предстоит столкнуть с тем, от чего она старалась держаться подальше, а именно – с маленькими детьми. «Юля не может иметь ребёнка, да и не хочет, но берётся за распутывание детективной линии, связанной с мальчиком. Он сирота, и моя героиня попытается помочь ему найти тех, кто убил его родителей. Также из-за мальчика между Юлей и Греком возникнет конфликт, так как у того появляются отеческие чувства к ребёнку. А для Юли это просто детективное расследование – никаких чувств, только инстинкт ищейки», – поделилась актриса.

Предыдущая статья
Смертельное ДТП произошло на трассе «Золотое кольцо» в Рязани
Следующая статья
На ТНТ выходит второй сезон комедии «Второй брак» с Топольницкой и Богдановым

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Новости России

Генерал рассказал, откуда ВСУ запускали дроны на Петербург

Украинские дроны, атаковавшие Ленинградскую область в день открытия Петербургского...
Новости России

Следователь объяснил связь подвигов Асылханова на СВО с его исчезновением

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в...
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Новости России

Военкор Коц объяснил, как украинские дроны заходят на Санкт-Петербург с моря

Украинские беспилотники самолетного типа FP-1, атакующие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, используют полет на предельно малой высоте над Финским заливом. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, комментируя появившееся в сети видео с дроном, направляющимся в сторону Кронштадта.

Темы

Экономика и бизнес

Корпорация развития подписала соглашение с Фондом инвестиционного развития Псковской области

Подписанию соглашения предшествовал индустриальный тур по обмену опытом, в котором команда Корпорации развития Рязанской области поделилась со своими псковскими коллегам успешной практикой интеграции инвестиционного портала с интерактивной инвестиционной картой РФ.
Погода

МЧС предупредило о грозах и граде в Рязанской области 4 июня

По данным синоптиков, до конца суток 4 июня в отдельных районах региона пройдут грозы. Во время непогоды усилится северо-западный ветер, порывы будут достигать 12–17 метров в секунду.
Происшествия

В Рязани суд ужесточил приговор коррупционера и конфисковал его имущество

Основанием стало апелляционное представление прокурора, не согласившегося с квалификацией действий осужденного и отсутствием конфискации имущества.
Транспорт и дороги

В Рязани изменят правила парковки на улице Новоселов

Запрет на остановку и стоянку транспорта будет действовать в районе дома №45, корпус 2. Решение принято для повышения безопасности дорожного движения и улучшения транспортной обстановки на участке.
Экономика и бизнес

Корпорация развития Рязанской области вошла в федеральный топ-10 спецорганизаций по работе с инвесторами 

Церемония награждения состоялась 3 июня в рамках программы Петербургского международного экономического форума.  
Происшествия

Рязанец выплатит ребенку 30 тысяч рублей за угрозы убийством

Установлено, что в октябре 2025 года 38-летний житель Сараевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с подростком схватил его за шею, сдавливал горло и угрожал убийством.
Новости кино и ТВ

Второй сезон сериала «Афоня» стартует 8 июня на ТНТ

В новом сезоне домовой Афоня (Тимофей Зайцев) живёт у простого пенсионера Семёныча (Виктор Бычков) — человека, который не только верит в нечисть, но и дружит с ней. Когда возлюбленная Афони, Кикимора (Ирина Безряднова), теряет работу в потустороннем ЖКХ, Афоня нарушает все законы мира домовых и прячет её дома у Семёныча.
Новости кино и ТВ

На ТНТ выходит второй сезон комедии «Второй брак» с Топольницкой и Богдановым

Продолжение популярного скетчкома расскажет о новых приключениях Арины и Бори — пары, которая уже успела набить шишки в первых браках и теперь строит отношения без лишних ожиданий, недомолвок и попыток соответствовать чужим представлениям о семейной жизни.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье