Дату премьеры нового сезона «Пять минут тишины. Леса и реки» сообщили на НТВ

В пятницу, 12 июня, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового сезона сериала «Пять минут тишины» – «Пять минут тишины. Леса и реки» (16+). На этот раз отряд спасателей возвращается в Северогорск, где им вновь предстоит противостоять смертельным опасностям и спасать людей, ведь это их главная задача. Главные роли вновь исполнили Игорь Лифанов и Роман Курцын.

По сюжету команда МЧС переезжает из тёплого Сочи в холодный Северогорск, где происходили события первого сезона. Их ждёт множество сложных спасательных операций, одной из которых станет тушение масштабного лесного возгорания. Ситуация осложняется тем, что в центре катастрофы оказывается детский лагерь для сирот. Пока часть отряда под руководством Гиреева (Игорь Лифанов) отсекают низовой пожар, Александр Грек (Роман Курцын) отправляется на поиски трёх самовольно ушедших в лес подростков. От них же он узнаёт, что на территории лагеря заперт детдомовский мальчик Димка (Даниил Никитин).

Игорь Лифанов: «Я счастлив, что попал в этот проект, столько нового узнал о безопасности, столько техники испытал. Теперь даже дома я всегда настороже. Если кипит вода в кастрюле, я чувствую, что сейчас она зальёт газ. Если стоит стакан на краю стола, знаю – он разобьётся, и кто-нибудь наступит на осколки. Однако я не устаю повторять, что мы на самом деле не герои. Герои – это настоящие ребята, рискующие своей жизнью каждый день. У них есть семьи, к которым они точно также уставшие приходят домой. Но герои запрограммированы на то, чтобы спасать людей. Это такая профессия. Ты не имеешь права сказать: «Нет, не пойду» или «Я боюсь». Позади Москва, отступать некуда».

Греку удаётся вызволить мальчика из огня и перевести в безопасное место. Димка же настолько проникается симпатией к своим спасителям, что рассказывает Александру и Юле Авериной (Майя Вознесенская) историю о том, как видел в лесу неких «леших», убивших его отца. Юля решает навести справки и выясняет, что папа мальчика действительно пропал год назад. Но полиция решила, что он утонул в болоте, а Димка всё выдумал из-за шока. Аверина верит ребёнку и берётся за поиск убийц. Грек не вмешивается в расследование, но продолжает проводить время с ребёнком и сильно привязывается к нему.

Роман Курцын: «В жизни моего героя произойдут изменения: Александра Грека назначают командиром отряда. А ещё он становится свидетелем происшествия, случившегося в детском лагере с мальчиком Димкой. Грек помогает ребёнку, и в нём просыпаются отеческие чувства – он решает вместе со своей возлюбленной Юлей стать родителями. Думаю, всем будет близка эта тема, особенно зрителей впечатлят трогательные моменты между Греком и Димкой. Таким моего героя ещё никому не довелось видеть. Александр станет учить пацана единоборствам, чтобы тот мог постоять за себя. Но из-за того, что парень – «оторви и выбрось», у Грека будет возникать желание дать мальчику крепких отцовских подзатыльников. Однако он не может себе этого позволить, поэтому ему придётся с Димкой договариваться».

Для героини Майи Вознесенской это сезон станет настоящим испытанием, ведь ей предстоит столкнуть с тем, от чего она старалась держаться подальше, а именно – с маленькими детьми. «Юля не может иметь ребёнка, да и не хочет, но берётся за распутывание детективной линии, связанной с мальчиком. Он сирота, и моя героиня попытается помочь ему найти тех, кто убил его родителей. Также из-за мальчика между Юлей и Греком возникнет конфликт, так как у того появляются отеческие чувства к ребёнку. А для Юли это просто детективное расследование – никаких чувств, только инстинкт ищейки», – поделилась актриса.