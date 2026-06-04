На ТНТ выходит второй сезон комедии «Второй брак» с Топольницкой и Богдановым

15 июня в 20:00 на ТНТ состоится премьера второго сезона комедийного сериала «Второй брак» (16+) с Юлией Топольницкой и Антоном Богдановым в главных ролях. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Продолжение популярного скетчкома расскажет о новых приключениях Арины и Бори — пары, которая уже успела набить шишки в первых браках и теперь строит отношения без лишних ожиданий, недомолвок и попыток соответствовать чужим представлениям о семейной жизни.

Вместе с Юлией Топольницкой и Антоном Богдановым в сериале снялись Аскар Нигамедзянов, Анна Глаубэ, Артём Шевченко, Ирина Соколова, Артемий Мильграм, Александр Ружейников, Андрей Коник, Катя Ланн, Алана Чочиева и другие.

Во втором сезоне Арина и Боря столкнутся с вопросами, которые хорошо знакомы многим взрослым людям. Герои попробуют отказаться от алкоголя, займутся похудением, переживут ремонт в съёмной квартире, будут разбираться с ревностью, выгоранием, семейными историями и неожиданными родственниками. Им предстоит запускать бизнес, искать баланс между работой и личной жизнью и помогать друзьям спасать отношения.

«Второй брак» остаётся историей о людях, которым просто хорошо вместе. Арина и Боря не пытаются угадать мысли друг друга, не превращают каждый бытовой вопрос в драму и не соревнуются за звание самого правого в паре. Они умеют говорить напрямую, смеяться над собой и решать проблемы сообща.

Генеральные продюсеры: Николай Картозия и Борис Волков. Сценаристы и креативные продюсеры — Евгений Перов и Даниил Бёрдов, которые также выступили режиссёрами нового сезона. Исполнительный продюсер — Кирилл Косицын. Оператор-постановщик — Денис Першин.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Для нас “Второй брак” — пример современной комедии про взрослых людей и реальные отношения. Без искусственных конфликтов, чрезмерной драматизации и привычных телевизионных клише. Проект нашёл свою аудиторию благодаря узнаваемым жизненным ситуациям, честному юмору и героям, которым хочется сопереживать. Во втором сезоне авторы сохраняют всё то, за что зрители полюбили эту историю, и при этом расширяют круг тем, с которыми сталкивается практически каждая пара. Получилась тёплая, смешная и очень жизненная история, рассказанная современным языком».

Юлия Топольницкая, актриса: Второй брак” — сериал про пару, которая прежде всего получает удовольствие от отношений,от друг друга,которые относятся с большим уважением и доверием к партнеру! Их любовь видно в том, как люди разговаривают друг с другом, шутят, злятся, мирятся и выбирают быть вместе. Мне кажется, Арина во втором сезоне ещё больше разрешает себе просто быть собой. Не удобной, не спокойной, не всегда правой. Мне нравится, что в их отношениях с Борей много воздуха: они могут спорить, смеяться, уставать, обсуждать неловкие вещи и всё равно оставаться на одной стороне».

Антон Богданов, актёр: «Сегодня на самом деле очень редко встретишь историю про отношения, в которой героям действительно хорошо друг с другом. “Второй брак” как раз про это. Наш сериал не пытается учить жизни или придумывать драму там, где её нет. Он про обычных людей, которые любят друг друга, сталкиваются с бытовыми проблемами, смеются над собой и вместе проходят через разные жизненные ситуации. Думаю, именно поэтому зрители так тепло приняли первый сезон».