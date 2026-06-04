Второй сезон сериала «Афоня» стартует 8 июня на ТНТ

8 июня в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона комедийного сериала «Афоня» (16+) — истории о сварливом домовом, его друге-пенсионере Семёныче и мире, где потусторонняя бюрократия оказывается не менее абсурдной, чем человеческая.

В новом сезоне домовой Афоня (Тимофей Зайцев) живёт у простого пенсионера Семёныча (Виктор Бычков) — человека, который не только верит в нечисть, но и дружит с ней. Когда возлюбленная Афони, Кикимора (Ирина Безряднова), теряет работу в потустороннем ЖКХ, Афоня нарушает все законы мира домовых и прячет её дома у Семёныча. Но в тени уже зреет новая угроза: молодой карьерист Кеша (Александр Головин), занявший место Кикиморы, и его могущественный отец Бабай готовят магическую аферу, которая может уничтожить равновесие между мирами людей и домовых. Тем временем в дом приходят охотники за нечистью, а к Семёнычу пробирается ведьма, решившая отомстить Афоне. Теперь героям предстоит защитить дом, спасти любовь и раскрыть заговор, стоящий за фасадом потустороннего бюрократического ада. Во взрывном финале Афоня сталкивается с выбором — служить системе или бороться за своё.

Проект создан компанией ООО «Кинотека» по заказу телеканала ТНТ. Продюсерами сериала выступили Георгий Малков, Андрей Липов и Максим Максимов. Генеральными продюсерами стали Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский. Режиссёром проекта стал Михаил Расходников («Уралочка», «Временные трудности»).

В ролях: Тимофей Зайцев, Виктор Бычков, Ирина Безряднова, Александр Головин, Дмитрий Кожома, Виктория Богатырева, Андрей Пынзару, Анна Ардова и Дмитрий Колчин. Также к актёрскому составу нового сезона присоединились Ксения Кутепова, Карина Александрова и Жанна Эппле.