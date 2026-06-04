Редкую болотную сову с мальтийским кольцом обнаружили ученые РГУ в Рязанской области

В Рыбновском районе Рязанской области орнитологи сделали уникальное открытие. Научная группа под руководством сотрудницы РГУ имени С.А. Есенина Елены Фиониной обнаружила гнездо болотной совы (Asio flammeus) с пятью яйцами. Неожиданность ждала при проверке кольца на лапке птицы — оно оказалось мальтийским.

Как установили исследователи, самку окольцевали и оснастили трекером ещё в октябре 2024 года. За минувший год она успела: перезимовать на Мальте, провести предыдущий сезон размножения в Венгрии и Румынии, следующую зиму — в Италии. А весной 2026 года взяла курс на северо-восток, пересекла всю Европу транзитом и остановилась в рязанских полях.

Координатами с учеными поделились специалисты лицензированной организации BirdLife Malta.Птицу ласково прозвали Пелагеей — в честь морского расположения Мальты. Сейчас сова самоотверженно насиживает кладку, и появления совят ждут к середине июня.

Болотная сова — редкий вид, который действительно мигрирует, а не зимует в средней полосе. Её наземное гнездо, искусно скрытое в траве, найти чрезвычайно сложно, поэтому каждая подобная находка является крупным успехом для науки.