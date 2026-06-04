Рязанец выплатит ребенку 30 тысяч рублей за угрозы убийством

Суд удовлетворил иск прокурора Сараевского района о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего от противоправных действий местного жителя.

Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, основанием для обращения в суд стали материалы уголовного дела и результаты проверки надзорного ведомства.

Установлено, что в октябре 2025 года 38-летний житель района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с подростком схватил его за шею, сдавливал горло и угрожал убийством.

Ранее суд признал мужчину виновным по статье об угрозе убийством. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В рамках гражданского иска, заявленного прокурором в интересах потерпевшего, суд постановил взыскать с осужденного 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Средства будут выплачены несовершеннолетнему.