SHOT: Пилот S7 погиб, пытаясь установить рекорд под водой 

В подмосковном селе Битягово погиб пилот авиакомпании S7. По предварительным данным, 36-летний Андрей К. пытался установить рекорд по задержке дыхания под водой. Об этом пишет SHOT.

Трагедия произошла на территории, где расположен учебный центр авиакомпании. Мужчина находился в воде без дыхания слишком долго и не смог выбраться на поверхность.

Тело пилота извлекли из водоема очевидцы. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Известно, что Андрей К. жил в Новосибирске и активно занимался спортом. Он регулярно участвовал в любительских забегах и вел активный образ жизни.

В S7 Mash сообщили, что пилот проходил переподготовку на другой тип судна. Ему стало плохо в бассейне в свободное от учёбы время. Авиакомпания оказывает поддержку семье.