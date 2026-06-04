Николай Любимов
Происшествия

Дело Николая Любимова поступило в суд в Рязани

Алексей Самохин
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Дело бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова поступило в Советский районный суд Рязани. Информация об этом появилась в картотеке суда. 

Судя по записи, документы были приняты днём 3 июня. Ранее ходатайства об аресте Любимова рассматривал суд в Москве. 

Николая Любимова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, политик получал взятки за общее покровительство и попустительство на службе.

По данным главы СК РФ Александра Бастрыкина, самый крупный транш в 252 миллиона предназначался чиновнику за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Напомним, вице-губернатором при Любимове был осуждённый за коррупцию Игорь Греков.

Но кадровыми вопросами аппетиты не ограничились. Еще два эпизода на 12 и 8 миллионов рублей связаны с госзакупками: экс-глава региона помогал «правильным» фирмам получать контракты на поставку медицинского оборудования.

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