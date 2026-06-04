В Дядькове началось строительство нового ЖК с паркингом и ТЦ

В селе Дядьково Рязанского района стартует строительство нового жилого комплекса от ГК «Единство». О начале работ сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области.

Проект предусматривает возведение пяти жилых корпусов высотой 16 этажей. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, а со второго по шестнадцатый этажи будут находиться квартиры.

Дома оборудуют крышными котельными и индивидуальными приборами учета тепла. Такой подход позволит жильцам контролировать потребление и расходы на отопление.

На территории комплекса планируют создать закрытое пространство с парковыми зонами, площадками для отдыха и занятий спортом. Рядом предусмотрят открытые парковки. Кроме того, проект включает строительство пятиэтажного многоуровневого паркинга. На его первом этаже разместится торговый центр.

Как сообщили в региональном Госстройнадзоре, в ведомство уже поступило извещение о начале строительства объекта.