В Рязанской области задержали москвича с килограммом N-метилэфедрона

Сотрудники УФСБ России по Рязанской области задержали участника межрегиональной преступной группы, которого подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков.

По данным ведомства, 24-летний житель Москвы приехал в Рязанскую область за партией запрещённых веществ. Координаты тайника он получил через мессенджер Telegram от другого участника преступной схемы. Оперативники задержали мужчину с поличным на территории Рыбновского района. Из незаконного оборота изъяли около одного килограмма наркотического средства — производного N-метилэфедрона.

Следственное отделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Речь идёт о части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Санкция предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства преступления и возможных соучастников.