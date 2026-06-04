Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков привлек 45,7 млрд рублей на ПМЭФ-2026 для развития Рязанской области

Олеся Чугунова
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В первый день работы делегации Рязанской области на Петербургском международном экономическом форуме-2026 губернатор Павел Малков подписал пакет соглашений с инвесторами. Реализация этих документов направлена на развитие ключевых отраслей экономики региона. Работа ведется в русле задач национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», а также «Туризм и гостеприимство».

Правительство региона заключило одиннадцать соглашений, которые предусматривают сотрудничество по созданию новых производств, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также развитию индустриальной и туристической инфраструктуры. Инвестпроекты охватят фармацевтику, электронную и легкую промышленность, производство стройматериалов, логистику, инновации и агробиотехнологии. Общий объем вложений составит 45,7 млрд рублей, что позволит создать 1544 рабочих места.

Среди ключевых проектов — строительство комплекса по выпуску цитостатиков и препаратов для лечения онкологии на базе агропарка «Дягилевский» (совместно с ООО «ФАРМРЕГИОН»). Также в партнерстве с ООО «СОЛАР» появится производство аминокислот, ферментов и витаминов. В индустриальном парке «Рязанский» компания «Зингер Тех» откроет завод автозапчастей и электроники, а «Рязань-Логист» возведет современный складской комплекс. Кроме того, благодаря соглашению с «Лентой» в регионе расширят выпуск тканей и готовых текстильных изделий.

Особое внимание — поддержке бизнеса. Совместно с ООО «СП Бизнес-парк» будет создан бизнес-парк «Агни» (площадью около 6 тыс. кв. метров) в связке с ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина». Уже есть предварительные договоренности с 20 резидентами. Еще один проект — бизнес-парк «Рязань» с ООО «Бизнес-парк Рязань». В сфере туризма ООО «АкваГород» построит под Рязанью оздоровительный комплекс с термальным центром, а фонд «Кислород» займется развитием турмаршрутов и событийных мероприятий в Шацком округе.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что в рамках отдельных встреч с инвесторами детально обсуждались вопросы реализации проектов.

«Первый день работы на ПМЭФ у нас очень насыщенный и активный. Уже подписали ряд соглашений, которые позволят привлечь в регион новые инвестиции, построить новые высокотехнологичные предприятия, создать привлекательные рабочие места. Ряд производственных площадок являются значимыми для развития не только нашего региона, но и всей страны, – сказал Павел Малков. – Для каждого предприятия нужно готовить кадры. С инвесторами, в том числе, прорабатываем вопросы взаимодействия с рязанскими колледжами и вузами, а также создания комфортной среды для жизни специалистов, которые будут работать на этих производствах». Глава региона добавил, что такое тесное общение с представителями бизнеса на ПМЭФ крайне полезно. «Проблемы и вопросы бизнеса, которые есть, рассматриваем на площадке комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и после предлагаем проработанные решения в виде конкретных мер», – отметил глава региона.

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