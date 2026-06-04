Павел Малков привлек 45,7 млрд рублей на ПМЭФ-2026 для развития Рязанской области

В первый день работы делегации Рязанской области на Петербургском международном экономическом форуме-2026 губернатор Павел Малков подписал пакет соглашений с инвесторами. Реализация этих документов направлена на развитие ключевых отраслей экономики региона. Работа ведется в русле задач национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», а также «Туризм и гостеприимство».

Правительство региона заключило одиннадцать соглашений, которые предусматривают сотрудничество по созданию новых производств, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также развитию индустриальной и туристической инфраструктуры. Инвестпроекты охватят фармацевтику, электронную и легкую промышленность, производство стройматериалов, логистику, инновации и агробиотехнологии. Общий объем вложений составит 45,7 млрд рублей, что позволит создать 1544 рабочих места.

Среди ключевых проектов — строительство комплекса по выпуску цитостатиков и препаратов для лечения онкологии на базе агропарка «Дягилевский» (совместно с ООО «ФАРМРЕГИОН»). Также в партнерстве с ООО «СОЛАР» появится производство аминокислот, ферментов и витаминов. В индустриальном парке «Рязанский» компания «Зингер Тех» откроет завод автозапчастей и электроники, а «Рязань-Логист» возведет современный складской комплекс. Кроме того, благодаря соглашению с «Лентой» в регионе расширят выпуск тканей и готовых текстильных изделий.

Особое внимание — поддержке бизнеса. Совместно с ООО «СП Бизнес-парк» будет создан бизнес-парк «Агни» (площадью около 6 тыс. кв. метров) в связке с ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина». Уже есть предварительные договоренности с 20 резидентами. Еще один проект — бизнес-парк «Рязань» с ООО «Бизнес-парк Рязань». В сфере туризма ООО «АкваГород» построит под Рязанью оздоровительный комплекс с термальным центром, а фонд «Кислород» займется развитием турмаршрутов и событийных мероприятий в Шацком округе.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что в рамках отдельных встреч с инвесторами детально обсуждались вопросы реализации проектов.