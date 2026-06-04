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Новости России

Боец после освобождения из украинского плена попал в СИЗО

Никита Рязанцев
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В Москве военный суд заключил под стражу 24-летнего участника СВО Тихона Толстопятова, которого недавно вернули из украинского плена, пишет «Коммерсант».

Молодой человек отправился в зону боевых действий после уголовного преследования. На фронте он попал в плен, но затем был обменян. После возвращения и реабилитации военный хотел вернуться на передовую, но его задержали в рамках дела о незаконном обороте наркотиков.

«Предполагаемое преступление военнослужащий, который проведет под стражей как минимум два ближайших месяца, совершил, находясь в отпуске», — уточнила газета.

По ее данным, ранее уроженца Ставропольского края обвиняли в десятке краж из магазинов и личного имущества, а также в четырех случаях незаконного завладения авто. В итоге ему дали три года лишения свободы условно.

Вскоре краевой суд отменил это решение из-за множества нарушений: парня не доставили на заседание и не озвучили ему приговор. В итоге дело отправили на новое рассмотрение, но закончилось все тем, что Толстопятов подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт.

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