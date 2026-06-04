Екатеринбурженка пожаловалась на унижение в туалете во время ЕГЭ

В Екатеринбурге девушка пожаловалась изданию E1.RU , что ее заставили оставить открытой кабинку в туалете во время сдачи ЕГЭ по истории.

Неоднозначная ситуация произошла 1 июня в 47-й гимназии. По данным портала, девушке 19 лет, она учится в колледже и планирует поступать в вуз. Для этого ей нужно сдать историю и обществознание. Во время первого из экзаменов она отпросилась в туалет.

«Захожу в кабинку и слышу от девушки, одной из организаторов, следующую фразу: «Не закрывай дверь», — пояснила собеседница издания.

По словам студентки, закрыть дверь ей запретили, чтобы она не могла воспользоваться шпаргалками. В итоге сотрудница пункта проведения экзамена осталась стоять напротив кабинки.

В свердловском Министерстве образования пояснили, что во время экзамена организатор зашла в туалет, где находились девушка и другая участница ЕГЭ.

«Организатор спросила в помещении, все ли в порядке и не нужен ли врач, так как ранее вторая девушка чувствовала себя плохо», — отметили в ведомстве.

Там считают, что студентка приняла эти слова на свой счет, а вопрос на самом деле был адресован другой девушке. При этом кабинки никому не открывали.