Фото: vk.com/cdci_ru
Культура и события

Олег Газманов выступит в Рязани в рамках празднования Дня России

Алексей Самохин
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День России в Рязани отметят большим концертом. Мероприятие, посвященное главному празднику страны, пройдет 12 июня на Лыбедском бульваре. Об этом сообщил Центр развития креативных индустрий. 

На главной сцене у цирка программа стартует в 17:00 с выступления народного театра танца «Огни» под руководством Светланы Рогачиковой-Леженкиной. Затем на сцену выйдет Хор мальчиков «Славия» центра одаренных детей «Гелиос». Руководитель и дирижер хора – Алена Коробкова. Артисты выступят под аккомпанемент композитора Андрея Синецкого.

Праздник продолжит Ансамбль аккордеонистов «Росинка» под руководством преподавателя Регины Бурцевой. А затем со сцены прозвучат мелодии композитора Андрея Синецкого и Ансамбля солистов «Доминанта».

Финальным аккордом праздника станет выступление Народного артиста России Олега Газманова. Певец поднимется на сцену в 19:00 и исполнит знаменитые композиции из своего творческого репертуара.

Проект реализован по инициативе правительства Рязанской области, при поддержке регионального министерства культуры, комитета инвестиций и туризма Рязанской области и АНО «Центр развития креативных индустрий».

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