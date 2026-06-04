Суд в Рязани оштрафовал бывшего главреда YA62.ru по делу о финансировании экстремизма

Железнодорожный районный суд Рязани вынес решение в отношении бывшего главного редактора информационного агентства YA62.ru Александра Мойсеюка. Он признан виновным в переводе денежных средств экстремистской организации, запрещенной в России, пишет ТАСС.

По итогам рассмотрения дела судом назначено наказание в виде штрафа. Точная сумма взыскания не раскрывается.

Кроме того, служители Фемиды смягчили меру пресечения для экс-главреда. Если ранее Александр Мойсеюк содержался в СИЗО, то теперь он отпущен на свободу под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Срок действия данной меры пресечения в суде также не уточняют.

Согласно материалам дела, Мойсеюк обвинялся в предоставлении денежных средств, которые были заведомо предназначены для финансирования и обеспечения деятельности запрещенной в Российской Федерации некоммерческой организации, признанной экстремистской.

На скамью подсудимых бывший главный редактор регионального издания попал после оперативного задержания. 19 февраля этого года Железнодорожный районный суд Рязани по ходатайству следствия избрал в отношении Александра Мойсеюка меру пресечения в виде заключения под стражу. С того времени и до момента вынесения приговора он находился в следственном изоляторе.