В Рязанской области введут памятный знак «Моя мама — герой» для детей участниц СВО

В Рязанской области появится новая памятная награда — нагрудный знак «Моя мама — герой», которым будут отмечены дети женщин, участвующих в специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил губернатор региона Павел Малков.

Глава региона подчеркнул, что решение о введении нового памятного знака продиктовано тем, что в Рязанской области есть женщины-защитницы, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции наравне с мужчинами.

«Приняли решение ввести знаки «Моя мама — герой». В Рязанской области есть и женщины — защитницы Родины. Вручим эти нагрудные знаки всем детям, чьи мамы участвуют в СВО», — рассказал Павел Малков.

Новый проект станет логичным продолжением уже действующей в регионе инициативы. Ранее в Рязанской области были утверждены памятные знаки «Мой папа — герой», которые начали вручать детям, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Торжественное вручение первых таких знаков состоялось в День Победы — 9 мая.

Оба проекта реализуются совместно с региональным отделением Движения первых. Как отметил губернатор, до конца 2026 года памятные знаки «Мой папа — герой» и «Моя мама — герой» планируется вручить всем детям участников СВО из Рязанской области.