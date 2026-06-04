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Таролог назвала шесть знаков зодиака, которых ждут приключения в начале лета 2026 года

Анастасия Мериакри
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Овны, Близнецы, Львы, Стрельцы, Водолеи и Скорпионы начнут лето 2026 года с настоящих приключений. Об этом в интервью изданию «Москва 24» рассказала таролог и нумеролог Виктория Крылова.

По словам эксперта, именно эти шесть знаков зодиака окажутся в эпицентре неожиданных событий уже в первые недели июня. Карты Таро подсказывают, как представителям каждого знака использовать открывающиеся возможности и не упустить свою удачу.

Овен: не бойтесь выходить из зоны комфорта

У Овнов всё способно пойти не по плану уже в первую неделю июня. Однако карты советуют не отказываться от открывающихся возможностей, даже если чувствуется страх. Именно за пределами привычного комфорта представителей этого знака ждут самые яркие впечатления начала лета.

Близнецы: говорите «да» нелогичным предложениям

Для Близнецов приключение способно начаться со звонка старому знакомому или поездки в забытое место. Представители знака могут встретить кого-то случайно, что выльется в мини-путешествие.

«Карты советуют говорить «да» нелогичным предложениям», — отметила Виктория Крылова.

Львы: побег из рутины

Для Львов побег из рутины станет настоящим приключением. Эксперт советует отказаться от привычного отпуска и решиться на спонтанный выезд за город с компанией. Карты советуют брать с собой на активности того, кто способен рассмешить и поднять настроение.

Стрельцы: приключение ворвётся само

У Стрельцов приключение само ворвётся в жизнь, и поможет в этом непредвиденная ситуация в быту. Представители знака способны оказаться в неожиданном месте и провести там много времени. Сопротивляться этому не нужно — именно так начнётся их летняя история.

Водолеи: из мелкой катастрофы в радость

У Водолея всё начнётся с мелкой катастрофы — опоздания, потери вещей или путаницы с билетами. Но, как отметила эксперт, история развернётся таким образом, что точно порадует представителей знака. То, что поначалу покажется неудачей, обернётся приятным сюрпризом.

Скорпионы: внутреннее приключение

«Скорпиона ждёт иное приключение — внутреннее. В связи с чем представитель знака согласится на то, что раньше отвергал. Например, на одиночную поездку или какой-либо публичный шаг», — подчеркнула Виктория Крылова.

Остальным знакам зодиака карты советуют общаться с теми, кого ждут приключения. Это поможет оказаться в числе участников интересных историй и тоже прикоснуться к летней авантюре.

По словам таролога, лето 2026 года обещает быть насыщенным на неожиданные повороты, и открытость новому станет главным ключом к удаче для всех знаков зодиака.

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