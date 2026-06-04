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Происшествия

Шестерым фигурантам дела о производстве наркотиков в Рязани вынесли приговор

Анастасия Мериакри
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4 июня 2026 года Рязанский областной суд вынес приговор шестерым фигурантам резонансного уголовного дела о производстве и незаконном обороте наркотических средств в составе преступного сообщества. Двое подсудимых получили по 17 лет лишения свободы, один полностью оправдан коллегией присяжных заседателей.

Органами предварительного следствия Сергей Бескровный, Вардгес Саргсян, Алексей Удалов, Дмитрий Цыпко, Андрей Швецов и Анатолий Поморцев обвинялись в участии в преступном сообществе, незаконном перемещении наркотических средств через государственную границу РФ, а также в производстве и покушении на сбыт запрещенных веществ.

12 февраля 2026 года коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по данному делу, который стал основой для итогового судебного решения.

Рязанский областной суд, рассмотрев материалы дела и руководствуясь вердиктом присяжных, назначил следующие наказания:

Дмитрий Цыпко — 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф 300 000 рублей и ограничение свободы сроком 1 год 6 месяцев после отбытия основного наказания. Виновен по ч. 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Андрей Швецов — 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф 300 000 рублей и ограничение свободы сроком 1 год 6 месяцев после отбытия основного наказания. Виновен по ч. 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Сергей Бескровный — 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 200 000 рублей. При этом по обвинению в участии в преступном сообществе и покушении на сбыт наркотиков он оправдан на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Вардгес Саргсян — 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 300 000 рублей. Виновен по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Анатолий Поморцев — 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф 300 000 рублей и ограничение свободы сроком 1 год после отбытия основного наказания. Виновен по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Алексей Удалов — полностью оправдан на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей по всем предъявленным обвинениям, включая участие в преступном сообществе.

В соответствии со статьей 134 Уголовно-процессуального кодекса РФ Рязанский областной суд признал за Сергеем Бескровным и Алексеем Удаловым право на реабилитацию в связи с вынесением оправдательного вердикта в соответствующих частях.

После оглашения приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в установленном законом порядке.

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