Во Всемирный день велосипедиста рязанцев приглашают на велопрогулку в Лесопарк

20 июня, во Всемирный день велосипедиста, в рязанском Лесопарке состоится большой велопраздник для всех поклонников активного отдыха, свежего воздуха и ярких впечатлений. Мероприятие пройдет в рамках популярного городского проекта «СпортАктиV».

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая подойдет участникам любого возраста и уровня подготовки — как опытным велосипедистам, так и тем, кто только делает первые шаги в этом виде спорт. Гостей мероприятия ждет сразу несколько активностей: велопрогулка, интерактивные площадки, мастер-классы, развлекательная программа.

Мероприятие обещает стать настоящим праздником спорта и здорового образа жизни. Организаторы приглашают рязанцев присоединиться к велопразднику всей семьей.

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