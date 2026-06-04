На Почтовой установили 56 вазонов с туями и петуниями

Центральная пешеходная улица Рязани заиграла новыми красками. На улице Почтовой высадили свежие цветочные композиции. Украшением стали 56 стильных вазонов двух размеров.

В больших контейнерах поселились 26 туй. Эти вечнозеленые растения задают композиции строгий и лаконичный ритм, сохраняя нарядный вид круглый год. Малые вазоны отдали под буйство летних красок: здесь и пышные бегонии, и серебристая цинерария, и разноцветные петунии, и нежная лобелия, а также другие декоративные травы.

Такое соседство хвойных и цветущих культур создает выразительный, постоянно меняющийся пейзаж, который будет радовать прохожих до самого конца сезона.