Общество

На Почтовой установили 56 вазонов с туями и петуниями

Олеся Чугунова
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Центральная пешеходная улица Рязани заиграла новыми красками. На улице Почтовой высадили свежие цветочные композиции. Украшением стали 56 стильных вазонов двух размеров.

В больших контейнерах поселились 26 туй. Эти вечнозеленые растения задают композиции строгий и лаконичный ритм, сохраняя нарядный вид круглый год. Малые вазоны отдали под буйство летних красок: здесь и пышные бегонии, и серебристая цинерария, и разноцветные петунии, и нежная лобелия, а также другие декоративные травы.

Такое соседство хвойных и цветущих культур создает выразительный, постоянно меняющийся пейзаж, который будет радовать прохожих до самого конца сезона.

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