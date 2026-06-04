В Касимове задержан администратор узлов связи телефонных мошенников из Украины

В городе Касимове Рязанской области сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность нелегального узла связи, через который зарубежные телефонные мошенники звонили россиянам с подменных российских номеров. Задержанным оказался 20-летний приезжий из Санкт-Петербурга.

Оперативную работу провели сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Рязанской области, уголовного розыска ОМВД России «Касимовский» и УФСБ России по Рязанской области. В результате совместных мероприятий было выявлено и заблокировано два нелегальных канала связи, которые использовались телефонными мошенниками, действующими с территории Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Касимове оперативники задержали 20-летнего приезжего из Санкт-Петербурга. Злоумышленник действовал в составе организованной группы: он арендовал в районном центре две квартиры, в которых установил абонентские терминалы пропуска трафика (GSM-шлюзы) и обеспечивал их бесперебойную работу.

Именно через это оборудование мошенники из-за рубежа совершали звонки российским гражданам. На телефонах жертв при этом отображались номера российских операторов связи, что вводило людей в заблуждение и повышало доверие к звонящим.

По предварительной информации, только один из зафиксированных эпизодов причинил значительный ущерб: в результате звонков через касимовский узел связи аферисты похитили у жительницы Белгородской области около 2 миллионов рублей.

По адресам противоправной деятельности оперативники провели осмотры и изъяли два комплекта специализированного оборудования: GSM-шлюзы, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны, большое количество сим-карт. Всё изъятое оборудование направлено на исследование.

По предварительным данным, задержанный петербуржец не работал и, пристрастившись к наркотикам, искал заработок в теневом сегменте сети Интернет. Там он откликнулся на предложение вербовщика и получил задание наладить в Рязанской области узлы связи для зарубежных мошенников. Однако благодаря квалифицированной работе правоохранительных органов эта деятельность была оперативно вскрыта и пресечена.

Следователем ОМВД России «Касимовский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ — «Незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций, совершённое организованной группой». Следствием в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.