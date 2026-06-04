В суде представили расшифровку торгов за блок негатива по делу рязанских журналистов

В Советском районном суде Рязани 4 июня состоялось очередное заседание по уголовному делу о вымогательстве, обвиняемыми по которому проходят главный редактор «Вид Сбоку» Константин Смирнов, бывший главный редактор «Новой газеты — Рязанский выпуск» Алексей Фролов и экс-сотрудница интернет-СМИ Наталья Смольянинова. Следствие представило суду расшифровки записей переговоров с участием фигурантов и потерпевшего.

Напомним, по версии следствия, обвиняемые требовали денежные средства у руководителя регионального фонда капитального ремонта Алексея Роготовского за отказ от публикации компрометирующих материалов. Как уже сообщалось ранее, Константин Смирнов получил от чиновника 300 000 рублей за «блок на негатив», а Алексей Фролов требовал 1 200 000 рублей — по 100 000 рублей ежемесячно в течение года.

На заседании 4 июня были озвучены подробности встречи, состоявшейся 23 октября 2024 года в одном из рязанских кафе. В переговорах участвовали Наталья Смольянинова, Константин Смирнов и Алексей Роготовский. Как следует из материалов дела, накануне девушка уже обозначила чиновнику базовые условия, а теперь к беседе подключился лично главный редактор.

Встреча продлилась менее сорока минут. Смирнов предложил сразу перейти к сути вопроса, поскольку «Наташа уже объяснила имеющуюся задачу». В ходе разговора журналист упомянул неких «недоброжелателей» Роготовского, которые якобы предоставляют ему компромат на чиновника.

Смирнов обосновал сумму в 300 000 рублей тем, что она выглядит как компенсация за «недополученную прибыль» от тех самых «недоброжелателей» (существуют ли они в реальности или это был блеф для повышения цены — в суде не уточнили).

«Просто этот вопрос большой, по нему написано еще может быть очень много. Заинтересованные лица там есть. То есть как бы триста — это триста, минус то, что я не получу, скажем так, от ваших оппонентов», — заявил Смирнов, согласно расшифровке переговоров.

На уточнение Роготовского, обсуждается ли сумма, журналист ответил категорично: «Нет. Это оптимальная. Адекватная».

Когда чиновник поинтересовался, будет ли это окончательным решением вопроса, Смирнов заверил его: «Сколько я работаю, ни у кого со мной таких приключений не было».

В ходе встречи Роготовский уточнил, может ли он «передать кэш через Наталью», на что Смирнов не возразил. Однако, по данным следствия, деньги в итоге были переданы напрямую при личной встрече.

«Расстегивает находящееся в его руках портмоне, достает из него предметы, похожие на денежные купюры, и передает их Смирнову К.М.», — так описывается момент передачи денег в материалах дела.

Подтверждением этому служат и показания самого Роготовского на следующей встрече со Смольяниновой в кафе: «Вроде он доволен, я ему триста штук отдал». На что девушка ответила: «Я тебе говорю, что с ним можно иметь дело».

Следующее заседание суда назначено на 18 июня.

В настоящее время Наталья Смольянинова и Алексей Фролов находятся под домашним арестом, а Константин Смирнов содержится в следственном изоляторе. Как ранее заявлял сам Смирнов, он считает свое задержание частью политической кампании. Однако, как поясняли представители правоохранительных органов, инцидент с Роготовским произошел до начала этой кампании, а на свободе Смирнов оставался для того, чтобы не спугнуть своих предполагаемых сообщников — Смольянинову и Фролова, которые, по версии следствия, действовали по аналогичной схеме.