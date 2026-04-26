В Рязанской области объявлено штормовое предупреждение

В связи с прохождением атмосферных фронтов северо-атлантического циклона, с 15:00 26 апреля до конца суток 27 апреля на территории Рязанской области прогнозируются сложные погодные условия.

Ожидаются осадки различной интенсивности: дождь, мокрый снег и снег. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега, что может привести к осложнению дорожной обстановки.

Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Жителям и гостям региона рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, по возможности ограничить поездки и следить за дальнейшими прогнозами.